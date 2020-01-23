Численность грызунов в казанском Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:33:00+03:00

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В 2019 году численность грызунов в казанском парке «Горкинско-Ометьевский лес» в 11 раз превысила норму. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на расширенном заседании коллегии управления.

Патяшина также заметила, что в некоторых парках республики было зафиксировано недопустимое наличие валежника, густого подлеска, нескошенной травы, опавшей листвы. Кроме того, она отметила, что общественные пространства Татарстана недостаточно обрабатывают специальными препаратами против клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU