Численность грызунов в казанском Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму
Роспотребнадзор Татарстана также заметил недопустимое наличие клещей в парках республики
Фото: мэрия Казани
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В 2019 году численность грызунов в казанском парке «Горкинско-Ометьевский лес» в 11 раз превысила норму. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на расширенном заседании коллегии управления.
Патяшина также заметила, что в некоторых парках республики было зафиксировано недопустимое наличие валежника, густого подлеска, нескошенной травы, опавшей листвы. Кроме того, она отметила, что общественные пространства Татарстана недостаточно обрабатывают специальными препаратами против клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU