Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:53:04+03:00

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На портале госуслуг Татарстана завершилось голосование за вариант оформления международного аэропорта Казани. В опросе приняли участие 5,3 тысячи человек. И большинство из них выбрали концепции «Вдохновение Тукая» (38% голосов) и «Поэзии серебряные нити» (26% голосов).

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Вместе с тем оформление воздушной гавани было обсуждено с экспертами в области дизайна. Они склонились к возможности объединения элементов разных концепций.

- Республиканский оргкомитет по координации работ, связанных с оформлением аэропортов «Казань» и «Бегишево» в связи с присвоенными именами, проанализирует результаты голосования. На ближайшем заседании в феврале планируется утвердить итоговые подходы к оформлению аэровокзального комплекса, - сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

В ведомстве также отмечают, что сейчас КГАСУ прорабатывает включение в дизайн аэропорта интерактивных зон. Они должны сделать ожидание рейса пассажирами более комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU