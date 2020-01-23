2020-01-23T15:53:04+03:00
Общество

Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани

Большинство участников опроса выбрали концепции «Вдохновение Тукая» и «Поэзии серебряные нити»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"Фото: пресс-служба международного аэропорта "Казань"
Изменить размер текста:

На портале госуслуг Татарстана завершилось голосование за вариант оформления международного аэропорта Казани. В опросе приняли участие 5,3 тысячи человек. И большинство из них выбрали концепции «Вдохновение Тукая» (38% голосов) и «Поэзии серебряные нити» (26% голосов).

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Вместе с тем оформление воздушной гавани было обсуждено с экспертами в области дизайна. Они склонились к возможности объединения элементов разных концепций.

- Республиканский оргкомитет по координации работ, связанных с оформлением аэропортов «Казань» и «Бегишево» в связи с присвоенными именами, проанализирует результаты голосования. На ближайшем заседании в феврале планируется утвердить итоговые подходы к оформлению аэровокзального комплекса, - сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

В ведомстве также отмечают, что сейчас КГАСУ прорабатывает включение в дизайн аэропорта интерактивных зон. Они должны сделать ожидание рейса пассажирами более комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоны из глубины доносились до прохожих: в татарстане мужчина упал в колодец и погиб
В Чувашии прокуратура занялась школой из которой в Казань сбежали две ученицы
24 января в Казани ожидается до -7 градусов и гололедица
Насмерть забил сковородой: в Чувашии ревнивца приговорили к колонии строгого режима
Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани
Глава Чувашии Михаил Игнатьев: к концу 2020 года уровень бедности в регионе снизится на 2,3%
Отобрала нож и ранила: татарстанца будут судить за попытку убийства 16-летней девочки
В Казани снесут 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая
В Татарстане за взятки на экзаменах задержали трех сотрудников ГИБДД
24 января в Казани свет пропадет на более чем 30 улицах
В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков
Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка
В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток
В Марий Эл девушка на "Ладе Приоре" на скорости врезалась в отбойник и выжила
"Зенит" второй раз в сезоне проиграл "Факелу"
Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России