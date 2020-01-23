Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани
На портале госуслуг Татарстана завершилось голосование за вариант оформления международного аэропорта Казани. В опросе приняли участие 5,3 тысячи человек. И большинство из них выбрали концепции «Вдохновение Тукая» (38% голосов) и «Поэзии серебряные нити» (26% голосов).
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Вместе с тем оформление воздушной гавани было обсуждено с экспертами в области дизайна. Они склонились к возможности объединения элементов разных концепций.
- Республиканский оргкомитет по координации работ, связанных с оформлением аэропортов «Казань» и «Бегишево» в связи с присвоенными именами, проанализирует результаты голосования. На ближайшем заседании в феврале планируется утвердить итоговые подходы к оформлению аэровокзального комплекса, - сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
В ведомстве также отмечают, что сейчас КГАСУ прорабатывает включение в дизайн аэропорта интерактивных зон. Они должны сделать ожидание рейса пассажирами более комфортным.
ИСТОЧНИК KP.RU