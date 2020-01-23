2020-01-23T18:40:10+03:00
Общество

Ульяновск втрое сократит ежегодный сброс загрязнённых стоков в Волгу

К 2024 году их объем снизится до 23,4 миллиона кубометров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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К 2024 году в Ульяновске ежегодный объем сбрасываемых в Волгу загрязненных стоков сократится в три раза. Так, если сейчас это в реку их спускается 70,1 миллиона кубометров, то в будущем этот объем сократиться до 23,4 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Достичь это поможет станция ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях канализации Левобережья. Ее в текущем году построит «Ульяновскводоканал».

Кроме того, в области реконструируют сооружения биологической и механической очистки канализации Правобережья. На разработку проектно-сметной документации для этого уже выделено 60,6 миллиона рублей. Сами работы потребуют еще 579 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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