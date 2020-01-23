Отобрала нож и ранила: татарстанца будут судить за попытку убийства 16-летней девочки

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:49:23+03:00

По словам мужчины, идея расправиться с ней пришла к нему внезапно

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела 34-летнего Дениса Кувалдина. Мужчину обвиняют в покушение и на убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 24 августа прошлого года Кувалдин гостил у своей сожительницы в селе Подлесная Шентала Алексеевского района. В какой-то момент женщине пришлось уехать в Казань. Она оставила избранника со своей 16-летней сестрой и маленькой дочерью.

Оставшись с ними, Кувалдин ночью решил убить спящую девочку-подростка. Он взял нож и стал наносить им удары, а после начал душить свою жертву подушкой. Но девочка смогла отобрать нож и ранить им напавшего в руку. После этого мужчина отпустил ее. Подросток тут же позвонила родственникам и рассказала о произошедшем, а те уже позвонили в полицию. Кувалдина задержали, возбудили в отношении его уголовное дело и отправили под стражу.

- Причастность к совершению он признал полностью, пояснив, что идея совершить убийство пришла к нему внезапно, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Все материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU