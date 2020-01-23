В Казани снесут 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:28:36+03:00

Всего же в городе до 28 января снесут 47 торговых павильонов. Фото: Андрей КАРА

Все они были установлены самовольно, а значит незаконно

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Стало известно, что в ближайшие дни в Казани снесут 74 нелегальных торговых павильона. Информация об этом появилась в четверг, 23 января, в сборнике документов мэрии города.

Так, в центре Казани - в подземном переходе на площади Тукая, уберут 27 павильонов. Такая же судьба ждет еще 47 самовольно установленных объектов на улицах: Аграрная, Адоратского, Амирхана, Боевая, Белинского, Баруди, Батыршина, Бирюзовая, Восстания, Гудованцева, Гаврилова, Копылова, Курчатова, Кулагина, Ломжинская, Максимова, Мира, Октябрьская, Парковая, Роторная, Симонова, Серова, Сибирский тракт, Фаттаха, Фучика, Чуйкова, Чистопольская, Челюскина и проспекте Ямашева.

Данные павильоны должны быть снесены до 28 января.

ИСТОЧНИК KP.RU