В Казани снесут 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая
Стало известно, что в ближайшие дни в Казани снесут 74 нелегальных торговых павильона. Информация об этом появилась в четверг, 23 января, в сборнике документов мэрии города.
Так, в центре Казани - в подземном переходе на площади Тукая, уберут 27 павильонов. Такая же судьба ждет еще 47 самовольно установленных объектов на улицах: Аграрная, Адоратского, Амирхана, Боевая, Белинского, Баруди, Батыршина, Бирюзовая, Восстания, Гудованцева, Гаврилова, Копылова, Курчатова, Кулагина, Ломжинская, Максимова, Мира, Октябрьская, Парковая, Роторная, Симонова, Серова, Сибирский тракт, Фаттаха, Фучика, Чуйкова, Чистопольская, Челюскина и проспекте Ямашева.
Данные павильоны должны быть снесены до 28 января.
ИСТОЧНИК KP.RU