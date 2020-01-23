В Чувашии прокуратура занялась школой из которой в Казань сбежали две ученицы

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:56:28+03:00

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Прокуратура Козловского района Чувашии провела проверку по факту самовольной поездки двух 13-летних школьниц из села Тюрлема в Казань.

Напомним, девочки отправились в столицу Татарстана 14 января. Их поисками занималась как полиция, так и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Школьницы нашлись поздно ночью 15 числа – они пропустили поезд до дома и остались спать на железнодорожном вокзале в Казани.

Как выяснилось, девочки в тот день прогуляли уроки. Однако администрация школы не сообщила об этом вовремя их родителям.

В адрес директора тюрлеминской школы прокурором внесено представление об усилении контроля за учениками и необходимости проведения профилактической работы. Такая же информация была направлена в адрес главы администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU