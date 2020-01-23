2020-01-23T17:09:09+03:00
Происшествия

Стоны из глубины доносились до прохожих: в татарстане мужчина упал в колодец и погиб

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Медики "скорой" констатировали смерть пострадавшего - полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью.Медики "скорой" констатировали смерть пострадавшего - полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В диспетчерскую службу "112" 22 января в 10.55 поступило сообщение от очевидцев, что на улице Восточной в селе Больная Шильна Тукаевского района республики в трехметровый колодец провалился мужчина. Из колодца до прохожих доносились его стоны.

На место сразу выехали сотрудники МЧС Татарстана и медики. Спасатели сумели быстро поднять пострадавшего из колодца на поверхность, но увы было поздно - медики констатировали его смерть. Травмы полученные мужчиной оказались несовместимые с жизнью.

По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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