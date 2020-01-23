Глава Чувашии Михаил Игнатьев: к концу 2020 года уровень бедности в регионе снизится на 2,3%

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:13:13+03:00

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К концу 2020 года в Чувашии число людей, живущих за чертой бедности, снизится на 2,3%. Такое заявление сделал глава региона Михаил Игнатьев на заседании Кабмина республики.

На котором, глава министерства финансов Чувашии Светлана Енилина, в свою очередь, отметила, что к 2035 году доходы региона в случае базового варианта его социально-экономического развития могут вырасти в 1,4 раза и составить 95,8 миллиарда рублей. Отметим, что в прошлом году этот показатель был равен 66,7 миллиарда.

Также по словам министра, если же Чувашия будет развиваться консервативно, то в 2035 году ее доходы достигнут отметки в 86,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU