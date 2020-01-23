2020-01-23T13:24:57+03:00
Общество

24 января в Казани свет пропадет на более чем 30 улицах

Отключение связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эту пятницу в Казани без света на день оставят ряд домов в двух районах.

Так, с 8.00 до 17.00 в Авиастроительном районе его не будет по адресам: ул.Лечебная, 7, ул.Побежимова, 47.

А с 8.30 до 17.00 в Советском районе обесточат дома, расположенные на улицах: 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, 6-й Ноксинский переулок, переулок Армут, Батырлык, Дивизионная, Гали Динмухаметова, Дубравная (поселок Вознесенское), Загадочный переулок, Заречная, Зарничная, Кабушкина, Луговая, Менделеева, Мизгел, Миляшле, Наклонная, Ноксинский переулок, Ноксинский спуск, Обновления, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Таныш, Туманная, Туры, Цветочная, Центральная, переулок Экият, Яфраклы.

Данное отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования, а также с его техобслуживанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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