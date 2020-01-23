В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков
Во время дежурства на стационарном посту полиции при подъезде к Набережным Челнам сотрудники ГИБДД остановили иномарку «Хёндэ». За ее рулем находился 40-летний житель Челябинска. Он ехал из Московской области в сторону Читы.
Стражи порядка решили провести досмотр автомобиля, и в багажнике нашли сверток, в котором находилось порядка 100 таблеток розового цвета и светлый порошок.
В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков.МВД по РТ
Все это изъяли и провели экспертизу, которая показала, что челябинец перевозил почти 4,5 килограмма наркотиков - мефедрон и метамфетамин.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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