23 Янв. 2020 2020-01-23T13:17:17+03:00

Таблетки и порошок лежали в багажнике машины [видео]

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Во время дежурства на стационарном посту полиции при подъезде к Набережным Челнам сотрудники ГИБДД остановили иномарку «Хёндэ». За ее рулем находился 40-летний житель Челябинска. Он ехал из Московской области в сторону Читы.

Стражи порядка решили провести досмотр автомобиля, и в багажнике нашли сверток, в котором находилось порядка 100 таблеток розового цвета и светлый порошок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756379" frameborder="0"></iframe> В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков.МВД по РТ

Все это изъяли и провели экспертизу, которая показала, что челябинец перевозил почти 4,5 килограмма наркотиков - мефедрон и метамфетамин.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU