"Зенит" второй раз в сезоне проиграл "Факелу"

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:06:29+03:00

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Казанский "Зенит" в очередном туре чемпионата России по волейболу гостил в Новом Уренгое у местного "Факела". Команды ранее уже встречались в рамках турнира. Матч в Казани завершился убедительной победой "Факела" 3:0, так что "Зенит" рассчитывал на реванш.

Первая партия прошла в равной борьбе и победитель определился лишь в концовке. Сильнее оказался "Факел" - 29:27. В начале второго сете у "Зенита" совершенно разладилась игра. Счет 4:12 тому подтверждение. Впрочем, казанцы проявили характер и смогли вырвать победу - 26:24.

В третьей партии хозяева площадки смогли создать небольшой отрыв и удержать преимущество до окончания сета - 25:20. Как не старались казанцы, но сдержать поймавших кураж игроков "Факела" они не смогли. Хозяева взяли верх в четвертой партии- 25:21 и выиграли матч 3:1.

Теперь "Факел" единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. "Зенит" с 21 баллом пока идет на 6 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU