В Марий Эл девушка на "Ладе Приоре" на скорости врезалась в отбойник и выжила

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:26:14+03:00

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22 января в 6.00 в Медведевском районе Марий Эл на 30 километре автодороги "Йошкар-Ола – Зеленодольск" 27-летняя девушка за рулем автомобиля "Лада Приора" слишком сильно разогналась. Из-за большой скорости она потеряла управление машиной. Его занесло и с силой отбросило на металлический отбойник.

- Водитель не учла погоду, состояние трассы, и в результате этого произошла авария, в которой она получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл. - Пострадавшая госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU