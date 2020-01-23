2020-01-23T11:40:39+03:00
Спорт

"Считаю, что сделал правильный выбор": Полузащитник "Спартака" Бакаев перешел в "Рубин"

Первоначально игрок должен был перебраться в Казань летом, но стороны договорились и полузащитник присоединился к "Рубину"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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"Рубин" объявил о переходе в стан команды уже пятого новобранца. Так, контракт с казанским клубом подписал полузащитник московского "Спартака" Солтмурад Бакаев. 20-летний полузащитник всю свою карьеру провел в системе "красно-белых". Летом прошлого года он дебютировал в составе главной команды "Спартака". Всего за основной состав московской команды он сыграл три матча.

- Не передать словами, я очень рад оказаться именно в этом клубе. Спасибо большое руководству клуба за оказанное мне доверие, за интерес ко мне, тренерскому штабу. Буду делать все, чтобы не подвести болельщиков, тренерский штаб, руководство. Переговоры шли не так долго, а фактор, который сыграл в первую очередь – это интерес Леонида Викторовича Слуцкого. Долго не думал, сразу принял решение, что Казань и только "Рубин". Я считаю, что сделал правильный выбор, шаг вперед. Это жизнь, это футбол. Безусловно, мне нужно много работать, чтобы как минимум догнать брата, а дальше уже потихоньку достигать все цели, которые я ставлю перед собой.

Отметим, что первоначально игрок должен был перейти в "Рубин" летом, как только у него закончится контракт со "Спартаком", но стороны смогли договориться и Бакаев уже присоединился к "Рубину".

ИСТОЧНИК KP.RU

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