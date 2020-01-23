В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:00:36+03:00

Женщина спряталась от детей и приставов в деревне

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36-летняя мать четверых детей из Лениногорского района приставы разыскивали уже несколько лет. Женщина не хотела исполнять свои родительские обязанности и платить алименты. В итоге по по последним накопился долг на сумму более, чем один миллион рублей.

Только недавно приставам удалось найти женщину. Многодетная мать скрывалась от них в одной из местных деревень. Должницу задержали.

- В отношении женщины судебным приставом возбуждено дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Мировым судьей женщине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU