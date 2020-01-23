В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток
36-летняя мать четверых детей из Лениногорского района приставы разыскивали уже несколько лет. Женщина не хотела исполнять свои родительские обязанности и платить алименты. В итоге по по последним накопился долг на сумму более, чем один миллион рублей.
Только недавно приставам удалось найти женщину. Многодетная мать скрывалась от них в одной из местных деревень. Должницу задержали.
- В отношении женщины судебным приставом возбуждено дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Мировым судьей женщине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU