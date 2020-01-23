2020-01-23T17:27:36+03:00
Происшествия

В Ульяновске двое мужчин попытались украсть детский электромобиль и попались

Они были задержаны росгвардейцами
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Росгвардия по Ульяновской областиФото: Росгвардия по Ульяновской области
Изменить размер текста:

В Ульяновске двое мужчин попытались украсть из магазина игрушек на проспекте Ульяновский детский электромобиль. Ночью они разбили стеклянную витрину, схватили машинку и убежали. Однако в магазине сработала сигнализация и на место происшествия тут же выехали росгвардейцы.

После на место была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители получили приметы подозреваемого и начали обследовать ближайшие улицы. Двое мужчин с электромобилем в руках были замечены в районе Новосондецкого бульвара. Они были задержаны и доставлены в полицию.

- Задержанными оказались местные жители в возрасте 40-ка и 38-ми лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, - отмечает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл зеки в колонии строгого режима начали делать школьные пеналы
Численность грызунов в казанском Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму
В Марий Эл ищут пропавшую два дня назад пенсионерку
В Ульяновске антимонопольщикам не понравилась реклама концерта панк-рок группы «Порнофильмы»
В 2019 году жители Марий Эл чаще всего выбирали профессии врача, инженера и пристава
В Казани по делу о взятке на 8,5 миллионов рублей арестован гаишник
Ульяновск втрое сократит ежегодный сброс загрязнённых стоков в Волгу
Татарстанца за убийство собутыльника приговорили к 12,5 годам колонии
Из меню школ Татарстана исключили блюда из рыбного фарша и вареники
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры с огнем"
В Ульяновске двое мужчин попытались украсть детский электромобиль и попались
Стоны из глубины доносились до прохожих: в татарстане мужчина упал в колодец и погиб
В Чувашии прокуратура занялась школой из которой в Казань сбежали две ученицы
24 января в Казани ожидается до -7 градусов и гололедица
Насмерть забил сковородой: в Чувашии ревнивца приговорили к колонии строгого режима
Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани
Глава Чувашии Михаил Игнатьев: к концу 2020 года уровень бедности в регионе снизится на 2,3%
Отобрала нож и ранила: татарстанца будут судить за попытку убийства 16-летней девочки
В Казани снесут 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая
В Татарстане за взятки на экзаменах задержали трех сотрудников ГИБДД
24 января в Казани свет пропадет на более чем 30 улицах
В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков
Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка
В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток
В Марий Эл девушка на "Ладе Приоре" на скорости врезалась в отбойник и выжила
"Зенит" второй раз в сезоне проиграл "Факелу"
Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России