В Ульяновске двое мужчин попытались украсть детский электромобиль и попались

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:27:36+03:00

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В Ульяновске двое мужчин попытались украсть из магазина игрушек на проспекте Ульяновский детский электромобиль. Ночью они разбили стеклянную витрину, схватили машинку и убежали. Однако в магазине сработала сигнализация и на место происшествия тут же выехали росгвардейцы.

После на место была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители получили приметы подозреваемого и начали обследовать ближайшие улицы. Двое мужчин с электромобилем в руках были замечены в районе Новосондецкого бульвара. Они были задержаны и доставлены в полицию.

- Задержанными оказались местные жители в возрасте 40-ка и 38-ми лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, - отмечает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU