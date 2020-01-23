В Казни нашли пропавшего 28-летнего парня, который нуждался в медпомощи

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:42:35+03:00

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В Казани нашли живым пропавшего Алексея Михайлова. 28-летний молодой человек перестал выходить на вязь с близкими 21 января. Родные забили тревогу, так как парень нуждается в медицинской помощи. Его поисками занимались десятки неравнодушных татарстанцев, в частности члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где и при каких обстоятельствах был найден Алексей Михайлов, волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 64-летнего Хамита Забира из села Тавлино, который пропал 19 января, и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Альметьевска, которая пропала 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU