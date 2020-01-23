В Йошкар-Оле мужчина подозревается в "Реабилитации нацизма"
Во время мониторинга интернета сотрудники полиции республики обнаружили видеозапись, в которой были сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Проведенная экспертиза установила, что эти сведения были заведомо ложные и несли оправдание нацизма.
Материалы передали в следственный комитет Марий Эл и там возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".
Задержали 43-летнего мужчину, выложившего этот ролик в соцсети. Оказалось, что он выложил эту запись в декабре 2019 года.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU
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