В Чебоксарах суд потребовал выдать сантехнику резиновые сапоги

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:48:26+03:00

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Необычный иск от прокуратуры поступил в суд Калининского района столицы Чувашии. Сотрудники надзорного ведомства потребовали от ООО "Управляющая компания "Солнечный" обеспечить сотрудников компании - слесаря-сантехника, специальной обувью - резиновыми сапогами.

Во время судебного разбирательства установили, что по технике безопасности слесарю-сантехнику мужчине должны были выдать резиновые сапоги с защитным подноском, но спецодеждой коммунальщика не обеспечили. Представитель ответчика исковые требования вынужден был признать.

В своем решении суд возложил на управляющую организацию обязанность обеспечить слесаря-сантехника резиновыми сапогами с защитным подноском.

ИСТОЧНИК KP.RU