Роза Яппарова ушла с должности директора Татарского кукольного театра "Экият"
Грустная весть пришла из Татарского государственного кукольного театра "Экият" - министр культуры республики Ирада Аюпова сообщила коллективу театра, что директор театра Роза Яппарова приняла решение уйти со своей должности. Но с "Экият" она не прощается - заслуженный работник культуры Татарстана продолжит свою службу как советник художественного руководителя.
Аюпова также объявила и о новых назначениях: режиссер Ильгиз Зайниев назначается художественным руководителем, а прежний замдиректора театра кукол Ильфат Ганеев становится исполнительным директором.
Коллектив театра очень тепло принял изменения. Министр культуры Ирада Аюпова поблагодарила Розу Саетнуровну за большой вклад в развитие театра кукол, а новым руководителям пожелала удачи.
Напомним, что Роза Яппарова прослужила в театре кукол "Экият" 40 лет, 27 из них директором театра.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»