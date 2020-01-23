Роза Яппарова ушла с должности директора Татарского кукольного театра "Экият"

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:07:08+03:00

Ильгиз Зайниев и Роза Яппарова Фото: Из материалов пресс-службы

Об этом коллективу объявила министр культуры республики Ирада Аюпова

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Грустная весть пришла из Татарского государственного кукольного театра "Экият" - министр культуры республики Ирада Аюпова сообщила коллективу театра, что директор театра Роза Яппарова приняла решение уйти со своей должности. Но с "Экият" она не прощается - заслуженный работник культуры Татарстана продолжит свою службу как советник художественного руководителя.

Аюпова также объявила и о новых назначениях: режиссер Ильгиз Зайниев назначается художественным руководителем, а прежний замдиректора театра кукол Ильфат Ганеев становится исполнительным директором.

Коллектив театра очень тепло принял изменения. Министр культуры Ирада Аюпова поблагодарила Розу Саетнуровну за большой вклад в развитие театра кукол, а новым руководителям пожелала удачи.

Напомним, что Роза Яппарова прослужила в театре кукол "Экият" 40 лет, 27 из них директором театра.

ИСТОЧНИК KP.RU