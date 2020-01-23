2020-01-23T08:37:11+03:00
Звезды

В Казани пройдет литературно-театральная встреча с актерами Тинчуринского театра

Мероприятие состоится 24 января в отделе татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Сцена из спектакляСцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Театр имени Карима Тинчурина реализует творческий проект «Театр Тинчурина+», который, по мнению его создателей, нацелен на сближение зрителя и труппы. В отделе татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки Татарстана по адресу Казань, улица Кремлёвская, дом 33, 24 января в 13.00 состоится литературно-театральная встреча.

Артисты вместе со зрителями обсудят спектакль «В шаге от бездны» по произведению известного писателя, драматурга Зульфата Хакима «Денег у нас – целый мешок». На мероприятии будут показаны отрывки из спектакля, среди зрителей будет разыгран билет на спектакль.

В этой встрече примут участие известный писатель, драматург, лауреат Государственной премии имени Тукая Зульфат Хаким, исполнители главных ролей – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов; заслуженные артисты республики Гульназ Науметова, Алмаз Фатхуллин, деятели культуры и искусства, читатели библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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