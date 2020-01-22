2020-01-22T18:43:24+03:00
Дом. Семья

В Казанском зоопарке из-за аномально теплой зимы проснулись медведи

Так, чтобы косолапый по имени Фома снова заснул, его кормили снегом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба Казанского зооботсадаФото: пресс-служба Казанского зооботсада
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Потепление в январе не проходит незаметно для обитателей Казанского зоопарка, а именно медведей – несмотря на спячку, они проснулись. Хотя по словам его сотрудников, в этом нет ничего необычного – косолапые бывают так и так просыпаются посреди зимы.

Так, в столице Татарстана самец Фома вставал уже несколько раз. Чтобы он снова уснул его кормили снегом. Просыпалась уже и медведица Маша. Но она в итоге просто выходит поесть и снова ложится.

К слову в отличие от косолапых, в Казанском зоопарке из-за аномально теплой зимы, например, ни разу не проснулись еноты, которые тоже в это время года впадают в спячку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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