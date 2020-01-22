В Казани на предприятии нашли сгоревшие останки рабочего

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:20:50+03:00

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Накануне в Казани в ходе разбора завалов после пожара на одном из предприятий на улице Тихорецкая были обнаружены сильно обгоревшие останки рабочего. По данному факту была начата доследственная проверка.

Так, по предварительным пока данным, найденные останки принадлежат 59-летнему электрику. Со слов его коллег, он остался ночевать на работе.

- Останки были направлены на экспертизу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По итогам проверки будет принято решение возбуждать по данному происшествию уголовное дело или не возбуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU