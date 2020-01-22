2020-01-22T18:20:50+03:00
Происшествия

В Казани на предприятии нашли сгоревшие останки рабочего

По данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
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Останки нашли при разборе завалов.Останки нашли при разборе завалов.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне в Казани в ходе разбора завалов после пожара на одном из предприятий на улице Тихорецкая были обнаружены сильно обгоревшие останки рабочего. По данному факту была начата доследственная проверка.

Так, по предварительным пока данным, найденные останки принадлежат 59-летнему электрику. Со слов его коллег, он остался ночевать на работе.

- Останки были направлены на экспертизу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По итогам проверки будет принято решение возбуждать по данному происшествию уголовное дело или не возбуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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