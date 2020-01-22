В Казани ищут пропавшего 28-летнего парня, который нуждается в медпомощи

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:20:53+03:00

Алексей Михайлов не выходит на связь с близкими с 21 января

Изменить размер текста: A A

В Казани начались активные поиски 28-летнего Алексея Михайлова. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Алексей ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и серые глаза. На момент пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и серую вязаную шапку.

Всех, кто видел Алексея Михайлова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700–54–52.

Напомним, в Татарстане также ищут 64-летнего Хамита Забирова из села Тавлино и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Зеленодольска. Все они также нуждаются в медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU