2020-01-22T19:20:53+03:00
Происшествия

В Казани ищут пропавшего 28-летнего парня, который нуждается в медпомощи

Алексей Михайлов не выходит на связь с близкими с 21 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани начались активные поиски 28-летнего Алексея Михайлова. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 21 января. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Алексей ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и серые глаза. На момент пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и серую вязаную шапку.

Всех, кто видел Алексея Михайлова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700–54–52.

Напомним, в Татарстане также ищут 64-летнего Хамита Забирова из села Тавлино и 71-летнюю Гульсину Гаптуллину из Зеленодольска. Все они также нуждаются в медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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