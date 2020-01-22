В Чувашии отреставрируют 150-летнее здание литературного краеведческого музея

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:28:17+03:00

В 1872 году в нем открыл школу чувашский просветитель Иван Яковлев

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В Аликовском районе Чувашии отреставрируют литературный краеведческий музей. На разработку научно-проектной документации уже выделено порядка 1,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Отметим, что здание музея является памятником истории и культуры республиканского значения и имеет 150-летнюю историю. В 1872 году школу в нем открыл чувашский просветитель, православный миссионер и педагог Иван Яковлев.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 30 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU