В Чувашии отреставрируют 150-летнее здание литературного краеведческого музея
В 1872 году в нем открыл школу чувашский просветитель Иван Яковлев
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Аликовском районе Чувашии отреставрируют литературный краеведческий музей. На разработку научно-проектной документации уже выделено порядка 1,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Отметим, что здание музея является памятником истории и культуры республиканского значения и имеет 150-летнюю историю. В 1872 году школу в нем открыл чувашский просветитель, православный миссионер и педагог Иван Яковлев.
Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 30 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU