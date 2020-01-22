2020-01-22T17:53:24+03:00
Общество

23 января в трех районах Казани на день отключат свет

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В этот четверг с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе Казани, расположенные по адресам: ул.Лечебная, 7, ул.Побежимова, 47, а также на улице Абая Кунанбаева.

В это же время света не будет в Приволжском районе, а именно в домах на улицах: 2-я Центральная, 3-я Центральная, 7-й Ноксинский переулок, Атнинская, Горийская, Запорожская, Камышлы, Пожарная, Прибрежная, Раздольный переулок, Счастливая, Центральная, Черноплодная и Цветочная.

Кроме того, с 8.30 до 17.00 электричество отключат в домах Советского района по улицам: Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Васильковая, Встречный переулок, Гульбакча, Дальний переулок, Долгая, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Камская, Кизляу, Костромская, Красивая, Лейсан, Луговая, Малый переулок, Мизгел, Ореховая, Пестречинская, Поднебесная, Радостный переулок, Салмачинская, Таллы, Тамчы, Тау буе, Тукранбаш, Уракчи, Усердная, переулок Хозур, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске две недели назад без вести пропала Венера Алимова
В Чувашии отреставрируют 150-летнее здание литературного краеведческого музея
В Казани ищут пропавшего 28-летнего парня, который нуждается в медпомощи
Йошкар-Ола вошла в топ-10 городов России, где больше всего упали цены на землю
Казанская пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей
В Казанском зоопарке из-за аномально теплой зимы проснулись медведи
В 2019 году жители Татарстана чаще всего жаловались на нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность
В Казани на предприятии нашли сгоревшие останки рабочего
23 января в трех районах Казани на день отключат свет
В Чувашии третий раз за 20 лет заметили полярную сову
Пропавшая 14-летняя девочка из Ульяновска может быть в поселке Пригородный
В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2