23 января в трех районах Казани на день отключат свет

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:53:24+03:00

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и техобслуживанием на сетях

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В этот четверг с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе Казани, расположенные по адресам: ул.Лечебная, 7, ул.Побежимова, 47, а также на улице Абая Кунанбаева.

В это же время света не будет в Приволжском районе, а именно в домах на улицах: 2-я Центральная, 3-я Центральная, 7-й Ноксинский переулок, Атнинская, Горийская, Запорожская, Камышлы, Пожарная, Прибрежная, Раздольный переулок, Счастливая, Центральная, Черноплодная и Цветочная.

Кроме того, с 8.30 до 17.00 электричество отключат в домах Советского района по улицам: Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Васильковая, Встречный переулок, Гульбакча, Дальний переулок, Долгая, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Камская, Кизляу, Костромская, Красивая, Лейсан, Луговая, Малый переулок, Мизгел, Ореховая, Пестречинская, Поднебесная, Радостный переулок, Салмачинская, Таллы, Тамчы, Тау буе, Тукранбаш, Уракчи, Усердная, переулок Хозур, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU