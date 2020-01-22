2020-01-22T18:32:57+03:00
Общество

В 2019 году жители Татарстана чаще всего жаловались на нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность

Уполномоченный по делам человека в республике Сария Сабурская подвела итоги своей деятельности за прошлый год
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в ТатарстанеФото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Татарстане
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В 2019 году жители Татарстана направили в аппарат уполномоченного по правам человека в республике 4 713 обращений. Это на тысячу больше, чем в 2018-ом. Об этом в среду, 22 января, во время подведения итогов своей деятельности за 2019 год заявила татарстанский омбудсмен Сария Сабурская.

Так, по ее словам, чаще всего жители республики жаловались на нарушения прав на свободу, личную неприкосновенность и достоинство личности. Также они отмечали невыполнение их прав на защиту семьи, материнства, отцовства, детства, оставление в опасности и неисполнение детьми обязанности заботиться о нетрудоспособных родителях.

Кроме того, в 2019 году выросло количество обращений о нарушениях трудовых прав, прав на образование, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Омбудсмен Сария Сабурская лично приняла 589 граждан, а сотрудники ее аппарата - 391 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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