2020-01-22T15:40:03+03:00
Происшествия

Татарстанца, который в школьном туалете надругался над девочкой, приговорили к 5 годам колонии

Мужчина в тот момент был под наркотиками
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Набережных Челнах суд признал 34-летнего Андрея Придыбайло в секс-насилии над ребенком. Как было доказано, утром 12 сентября прошлого года Придыбайло, находясь под наркотиками, зашел в школу. Вахтерша даже не заметила, что в учреждение зашел незнакомый взрослый. Он был одет в спортивную форму, и женщина подумала, что это очередной ученик возвращается с уличных занятий физкультурой.

Придыбайло же пришел в автошколу, которая находится в детском образовательном учреждении. Он посмотрел ее расписание, записал нужный ему номер телефона, а после зачем-то зашел в женский туалет. Там мужчина увидел 10-летнюю ученицу. Он затолкал ребенка в одну из кабинок, где и надругался над ней. Девочка смогла в итоге убежать и рассказать все учителю. Педагог тут же сообщил о произошедшем в полицию, так что Придыбайло вскоре задержали.

- Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил его к 5 годам колонии, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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