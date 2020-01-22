Государственный совет Татарстана могут переименовать

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:45:50+03:00

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Государственные советы в России могут переименовать. Причина этого – противоречие с федеральным законодательством. Ведь Президент страны Владимир Путин предложил наделить Госсовет России государственными функциями.

А местные парламенты с таким названием сейчас имеются в шести регионах страны. Внимание на это обратил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ».

К слову, следующее заседание рабочей группы пройдет в четверг, 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU