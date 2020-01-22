"Рубин" усилился швейцарцем из чемпионата Польши

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:17:51+03:00

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"Рубин" продолжает укреплять состав перед весенней частью чемпионата страны. Так, очередного новобранца руководство клуба отыскало в чемпионате Польши. 26-летний швейцарский полузащитник Дарко Йевтич большую часть карьеры провел в "Лехе".

За польский клуб он в общей сложности провел 192 матча, в которых отметился 37 голами и 43 результативными передачами. Йевтич становился чемпионом Польши и обладателем суперкубка страны.

Контракт Йевтича с "Рубином" будет действовать 4,5 года. Новобранец уже присоединился к команде.

ИСТОЧНИК KP.RU