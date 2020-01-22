В Казани в аварии с двумя трамваями пострадали два человека

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:46:43+03:00

Пострадавших увезли в больницу на "скорой". Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По предварительным данным, причинй столкновения стал отказ тормозов

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев на улице Гвардейской в Советском районе столицы республики произошло в эту среду, 22 января.

Там столкнулись вагоны, следующие в одном направлении. По предварительным данным, виной всему стал отказ тормозов.

В Госавтоинспекции Казани сообщили, что в результате этого ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира. Их с места аварии увезли в больницу.

На время ликвидации последствий происшествия движение вагонов по трамвайным путям было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU