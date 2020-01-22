В Казани в аварии с двумя трамваями пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев на улице Гвардейской в Советском районе столицы республики произошло в эту среду, 22 января.
Там столкнулись вагоны, следующие в одном направлении. По предварительным данным, виной всему стал отказ тормозов.
В Госавтоинспекции Казани сообщили, что в результате этого ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира. Их с места аварии увезли в больницу.
На время ликвидации последствий происшествия движение вагонов по трамвайным путям было затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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