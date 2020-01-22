Йошкар-Ола вошла в топ-10 городов России, где больше всего упали цены на землю
В 2019 году стоимость "сотки" в городе составила 30,8 тысячи рублей
Динамика цен на земельные участки в Йошкар-Оле за год составила 7,5%.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Опубликован рейтинг городов России по динамике цен на землю с 2018 по 2019 годы. 9 место по самому существенному падению стоимости попала Йошкар-Ола. Там снижение наблюдается в сегменте участков именно под индивидуальное строительство.
Так, в прошлом году "сотку" в столице Марий Эл можно было купить за 30 769 рублей (ранее эта цифра составляла 33 267 рублей). Падение цены на 7,5%, сообщает Domofond.ru.
Кстати, лидером по снижению цен на землю стала Москва. Там ее стоимость в прошлом году упала на 17,1%.
ИСТОЧНИК KP.RU