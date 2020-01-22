Казанская пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:56:34+03:00

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66-летняя жительница Казани очень обрадовалась, когда ей 5 декабря 2019 года позвонил "сотрудник прокуратуры Москвы" и сообщил, что ей положена компенсация в 560 тысяч рублей за ранее купленные. Но в "банке", чей телефон ей сообщил позвонивший, пенсионерке заявили - по Татарстану все выплаты уже прекращены.

Женщина перезвонила "сотруднику прокуратуры", и тот помог договориться - пенсионерке должны были выплатить деньги через Марий Эл. Но по телефону, который ей дали, жительнице Казани сообщили, что ей необходимо перевести льготную оплату 33,6 тысяч рублей за открытие ячейки и 112 тысяч рублей для страхового сертификата. 10 декабря женщина все перечислила и сообщила звонившему контрольные номера переводов.

Но на следующий день ей позвонили "сотрудники безопасности банка" и обвинили в мошенничестве - прав на льготы для получения компенсации она не имеет. Решить вопрос с компенсацией взялся "сотрудник банка".

- Он обещал помочь ей с получением выплаты и попросил для этого оплатить еще раз 56 тысяч рублей за ячейку и 224 тысяч рублей за страховой сертификат, - сообщили в УМВД Казани. - Пенсионерка перечислила эти деньги. В итоге женщина более трех недель переводила мошенникам свои сбережения. Сумма ущерба превысила 1,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU