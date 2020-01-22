В Йошкар-Оле во время пожара на пилораме мужчина получил ожог лица
Во вторник, 21 января, в 23.40 на одной из пилорам на улице Ломоносова, что в столице Марий Эл, начался пожар. В бытовке, стоявшей на территории предприятия, вспыхнуло пламя.
Бытовка была долгое время закрыта, и огонь долго не замечали, до тех пор, пока один из сотрудников не решил открыть дверь. Мужчина заметил клубы дыма и поинтересовался причиной их появления. Как только он открыл бытовку, ему в лицо полыхнул огонь. Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица.
- Пожарные локализовали и ликвидировали открытое горение на площади около 40 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл. - В результате возгорания бытовка выгорела изнутри. Причину произошедшего выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории.
ИСТОЧНИК KP.RU
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