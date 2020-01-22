2020-01-22T17:30:34+03:00
Дом. Семья

В Чувашии третий раз за 20 лет заметили полярную сову

Но удалось сфотографировать ее только сейчас
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото Геннадия ИсаковаФото Геннадия Исакова
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Накануне в Канашском районе Чувашии была замечена белая полярная сова. Птица обитает в тундровой зоне за полярным кругом, поэтому встреча с ней в Поволжье – настоящая редкость.

Сову во время прогулки заметил и сфотографировал замдиректора Дирекции по охране животного мира Минприроды региона Геннадий Исаков.

- Данный вид встречается на территории Чувашии во время зимних кочевок в поисках корма очень редко, за последние 20 лет полярная сова отмечена всего 3 раза. Сфотографировать вид в пределах республики удалось впервые, - сообщает пресс-служба Дирекции.

Отметим, что в 2010 году белая сова была включена в Красную книгу Чувашии.

- Я изучаю птиц в Чувашии уже более 20 лет, но встретил белую сову впервые. Даже в экспедициях в тундровой зоне не удавалось её увидеть. Для меня это 320 вид птиц, встреченный на территории России, – признается Исаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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