В Чувашии третий раз за 20 лет заметили полярную сову
Накануне в Канашском районе Чувашии была замечена белая полярная сова. Птица обитает в тундровой зоне за полярным кругом, поэтому встреча с ней в Поволжье – настоящая редкость.
Сову во время прогулки заметил и сфотографировал замдиректора Дирекции по охране животного мира Минприроды региона Геннадий Исаков.
- Данный вид встречается на территории Чувашии во время зимних кочевок в поисках корма очень редко, за последние 20 лет полярная сова отмечена всего 3 раза. Сфотографировать вид в пределах республики удалось впервые, - сообщает пресс-служба Дирекции.
Отметим, что в 2010 году белая сова была включена в Красную книгу Чувашии.
- Я изучаю птиц в Чувашии уже более 20 лет, но встретил белую сову впервые. Даже в экспедициях в тундровой зоне не удавалось её увидеть. Для меня это 320 вид птиц, встреченный на территории России, – признается Исаков.
ИСТОЧНИК KP.RU