"Ак Барс" обыграл "Динамо", у Райдеборна "сухарь"

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:33:27+03:00

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Казанский "Ак Барс" в очередном матче КХЛ гостил в Москве у "Динамо". Подопечные Квартальнова в последнее время несколько сдали свои позиции, проиграв три из последних четырех матчей.

Матч в Москве казанцы начали без раскачки и уже на третьей минуте забили гол. Глухов сблизился с вратарем, шайба отскочила к Галимову и тот поразил ворота. Впрочем, наставник "Динамо" Владимир Крикунов запросил просмотр эпизода. По его итогам арбитр отменил взятие ворот, заметив со стороны Глухова атаку вратаря.

"Ак Барс" продолжил наседать на ворота хозяев льда и еще до перерыва добился своего. Галиев убежал на рандеву с голкипером "Динамо" Еременко. С первым броском тот справился, а вот с добиванием того же Галиева уже нет - 1:0.

Во втором периоде было много моментов со стороны обеих команд, но счет так и не изменился. В третьем периоде зрители увидели еще один гол. На 50-й минуте Азеведо и Фрэттин вывели на бросок Петрова, а тот не промахнулся. Отметим, что для Мэттью Фрэттина ассист на Петрова стал 100-м набранным очком за результативность.

В итоге 2:0 в пользу "Ак Барса". Свой следующий матч казанцы проведут 23 января на своем льду против "Салавата Юлаева".

ИСТОЧНИК KP.RU