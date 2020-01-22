2020-01-22T17:16:06+03:00
Происшествия

Пропавшая 14-летняя девочка из Ульяновска может быть в поселке Пригородный

Вероника Замалдинова ушла из социально-реабилитационного центра еще 3 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/poiskdeteiulskФото: vk.com/poiskdeteiulsk
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Поиски пропавшей 14-летней Вероники Замалдиновой идут с 3 января. Сейчас стало известно, что девочка может находиться в поселке Пригородный, что в Ульяновской области. Об этом сообщают волонтёры УРМОО ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ – 73 РЕГИОН.

Напомним, Вероника вышла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Ульяновске 3 января и пропала. Известно, что девочка ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, длинные темно-каштановые волосы, серые глаза и широкие брови.

На момент пропажи на ней была светлая вязаная шапка с небольшим помпоном, темно-синяя приталенная куртка с капюшоном (внутри он коричневый, снаружи имеются две блестящие клепки), синие зауженные джинсы и черные сапоги.

Всех, кто видел Веронику Замалдинову, просьба сообщить об этом в полицию или по телефонам 8 (800) 700 54 52 (ПСО «Лиза Алерт»), 8 (951) 091 45 72 (УРМОО «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ – 73 РЕГИОН»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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