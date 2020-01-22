В Татарстане на трассе "Казань - Малмыж" в аварии погибли два человека
Смертельная авария произошла сегодня, 22 января, рано утром возле села Высокая гора в Высокогорском районе республики на трассе "Казань - Малмыж". По предварительным данным, на большой скорости лоб в лоб столкнулись "Лада" и иномарка. После столкновения отечественная легковушка вылетела в кювет.
На месте происшествия погибли два человека, находившиеся в салоне "Лады". Их тела вырезали из искореженного автомобиля спасатели МЧС Татарстана. Сообщается также и об одном пострадавшем. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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