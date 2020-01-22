В центре Казани за 250 миллионов рублей продают гостиницу на 73 номера

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:55:51+03:00

Информация о продаже гостиницы появилась на одном из сайтов объявлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже гостиницы по адресу улица Баумана, 27. Четырёхэтажное здание продают за 250 миллионов рублей.

Гостиница площадью 4,1 тысячи квадратных метров имеет подвальный и мансардный этажи. В здании расположены 73 номера, в том числе 31 - категории De Luxe, 2 – категории 1 BDRM De Luxe. Также в нем имеются ресторан, бар, конференц-зал, фитнес-зал, гардероб, торговые помещения, а на улице – своя парковка.

Отметим, что здание гостиницы было построено еще в 1853 году.

ИСТОЧНИК KP.RU