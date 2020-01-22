2020-01-22T17:14:24+03:00
Происшествия

В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани неизвестный молодой человек разбил окно в автобусе маршрута №2. Инцидент произошел на остановке «Сквер Тукая» и попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в салоне.

В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2.

- В общественном транспорте ехала компания. Что толкнуло одного из молодых людей совершить такой дерзкий поступок остается загадкой. На видео видно, когда стекло разбилось, у компании это вызвало только улыбки, - сообщает председатель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков.

Компания, в которой находился хулиган, вышла из автобуса сразу после содеянного. АТП региона уже обратилось в полицию, но готова простить парня, если он раскается и возместит причинённый ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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