В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2
В Казани неизвестный молодой человек разбил окно в автобусе маршрута №2. Инцидент произошел на остановке «Сквер Тукая» и попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в салоне.
В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2.
- В общественном транспорте ехала компания. Что толкнуло одного из молодых людей совершить такой дерзкий поступок остается загадкой. На видео видно, когда стекло разбилось, у компании это вызвало только улыбки, - сообщает председатель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков.
Компания, в которой находился хулиган, вышла из автобуса сразу после содеянного. АТП региона уже обратилось в полицию, но готова простить парня, если он раскается и возместит причинённый ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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