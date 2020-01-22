В Чувашии пять человек пострадали в аварии с маршруткой

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:12:25+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.25 в среду, 22 января, на трассе М7 "Москва-Уфа" возле деревни Хыркасы Чебоксарского района республики. По предварительным данным, в аварии участвовали многотонная фура, маршрутный микроавтобус №112 "Моргауши-Чебоксары" и легковушка "Ауди".

Как рассказал инспекторам ДПС МВД Чувашии водитель легковушки, он остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. Внезапно в зеркало заднего вида он увидел, что на него несется фура. Мужчина принял решение прижаться к обочине, и грузовик задел его автомобиль по касательной.

Основной удар пришелся на маршрутку, в которой на момент столкновения находилось 12 человек.

Медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам микроавтобуса, среди которых 16-летняя девушка-подросток.

- Пострадавшие госпитализированы, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU