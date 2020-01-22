В Чувашии пять человек пострадали в аварии с маршруткой
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.25 в среду, 22 января, на трассе М7 "Москва-Уфа" возле деревни Хыркасы Чебоксарского района республики. По предварительным данным, в аварии участвовали многотонная фура, маршрутный микроавтобус №112 "Моргауши-Чебоксары" и легковушка "Ауди".
Как рассказал инспекторам ДПС МВД Чувашии водитель легковушки, он остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. Внезапно в зеркало заднего вида он увидел, что на него несется фура. Мужчина принял решение прижаться к обочине, и грузовик задел его автомобиль по касательной.
Основной удар пришелся на маршрутку, в которой на момент столкновения находилось 12 человек.
Медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам микроавтобуса, среди которых 16-летняя девушка-подросток.
- Пострадавшие госпитализированы, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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