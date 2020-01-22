25 января в Казани на сутки без воды оставят десятки домов в Вахитовском районе

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:55:27+03:00

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В субботу, 25 января в Вахитовском районе Казани отключат воду. Причина этого – ремонтные работы на сетях водопровода.

Воды в нескольких десятках домов и двух учебных учреждениях не будет с 9.00 25 января до 6.00 26 января. Отключение коснется четных домов на улице Бутлерова с №2 по №40/11 и нечетных - с №1 по №45, домов №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4/1, 5 и 7а на улице Гоголя, домов № 4, 4а, 6, 6а, 8/9, 10, 22/26 и 24 на улице Горького, домов №№ 1/65, 5, 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9б, 9в, 9е, 10, 11, 11а, 11в, 11/40, 11/43, 12, 12 а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 13д, 14, 14в, 15, 15а, 16/1, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24 и 26/22 на улице Муштари.

Также в список попали дома №№ 3, 4, 5а и 7 на улице Низенькая, дома №№ 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18а, 19, 20 и 23 на улице Овражная, четные дома на улице Пушкина с №8 по №52/2, четные дома на улице Ульянова-Ленина с №16 по №60 и нечетные – с №19 по №65, четные дома на улице Щапова с №2 по №20 и нечетные – с №9 по №37, четные дома на улице Щепкина с №10 по №44 и нечетные – с №9 по №21.

Воды не будет и во всех дома на улицах: Галактионова, Катановский переулок, Кочетов переулок, Маяковского и Некрасова.

Отметим, что отключение также коснется гимназии №3 (улица Горького, 16/7), школы №18 (улица Муштари, 6) и спорткомплекса «Динамо» (улица Горького, 10а).

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - отмечает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU