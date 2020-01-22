В Марий Эл бензовоз перевернулся и топливо разлилось на трассе

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:41:17+03:00

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Вечером 21 января, в 18.06, сотрудникам Марийской аварийно-спасательной службы сообщили, что на 30-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Уржум" в Советском районе республики перевернулся прицеп бензовоза. В момент аварии в емкости находилось дизтопливо, происходит утечка. В этой аварии 59-летний водитель КАМАЗа не пострадал.

- На место ликвидации последствий ДТП незамедлительно выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда в составе 20 человек - сообщили в пресс-службе МАСС. - Прибыв на место, произвели осмотр цистерны, собрали утечку дизтоплива в каркасный резервуар.

Работы по перекачке топлива завершились в 20.10 в резервную емкость прибывшего бензовоза. Ту часть, что разлилась на дорогу, обработали сорбентом.

ИСТОЧНИК KP.RU