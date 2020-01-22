В Казани из-за неисправной вентиляции "угорели" три девушки
"Скорую помощь" вызывали ночью 22 января, в среду, в 2.44 в квартиру многоэтажки на улице Сыртлановой в Приволжском районе столицы Татарстана. Там почувствовали недомогание три девушки в возрасте 27-ми и 26-ти лет.
Когда они поняли, что вялое состояние и усталость, вдруг навалившгиеся на них не что имное, как признаки отравления угарным газом, то они обратились за помощью к медикам.
Пострадавших с диагнозом "отравление легкой степени тяжести" госпитализировали в отделение токсикологии городской клинической больницы №7. Квартиру обследовали специалисты МЧС республики.
- Предварительная причина происшествия – неисправность системы вентиляции, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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