В Казани из-за неисправной вентиляции "угорели" три девушки

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:55:43+03:00

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"Скорую помощь" вызывали ночью 22 января, в среду, в 2.44 в квартиру многоэтажки на улице Сыртлановой в Приволжском районе столицы Татарстана. Там почувствовали недомогание три девушки в возрасте 27-ми и 26-ти лет.

Когда они поняли, что вялое состояние и усталость, вдруг навалившгиеся на них не что имное, как признаки отравления угарным газом, то они обратились за помощью к медикам.

Пострадавших с диагнозом "отравление легкой степени тяжести" госпитализировали в отделение токсикологии городской клинической больницы №7. Квартиру обследовали специалисты МЧС республики.

- Предварительная причина происшествия – неисправность системы вентиляции, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU