Казанский зоопарк "Река Замбези" изменил режим работы

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:02:31+03:00

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После прошедших Новогодних праздников администрации Казанского зооботсада "Река Замбези" сменила режим работы. Теперь посетителей ждут с 8.30 и до 17.00.

Открытие зоопарка в тестовом режиме позволило выяснить наибелее популярное время для посещения посетителями. В зимнее время, как оказалось, к 20.00 пик визитов к животным резко спадает.

В ближайшие месяцы коллекция зоопарка пополнится несколькими гепардами, ожидают приезда и африканского марабу. Перевозка теплолюбивых животных будет возможна только с наступлением лета.

ИСТОЧНИК KP.RU