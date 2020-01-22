Казанский зоопарк "Река Замбези" изменил режим работы
Удобный график выяснили в период тестового открытия зоопарка
Зоопарк изменил часы работыФото: Софья ВАЛЕЕВА
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После прошедших Новогодних праздников администрации Казанского зооботсада "Река Замбези" сменила режим работы. Теперь посетителей ждут с 8.30 и до 17.00.
Открытие зоопарка в тестовом режиме позволило выяснить наибелее популярное время для посещения посетителями. В зимнее время, как оказалось, к 20.00 пик визитов к животным резко спадает.
В ближайшие месяцы коллекция зоопарка пополнится несколькими гепардами, ожидают приезда и африканского марабу. Перевозка теплолюбивых животных будет возможна только с наступлением лета.
ИСТОЧНИК KP.RU