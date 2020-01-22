В Татарстане 4-месячный ребенок скончался от ожогов, скатившись к батарее
Страшная трагедия произошла в семье жителей селе Ютаза Ютазнского района республики. Вернувшись утром 18 января домой с ночной работы, мужчина обнаружил спящую супругу и рядом тело четырехмесячного сына. На теле мальчика были большие ожоги, он лежал возле батареи.
Проведенная экспертиза установила, что младенец скончался от обширных ожогов всего тела. Вероятно, вечером мать положила малыша с собой на диван, а когда она уснула, ребенок скатился с дивана на батарею. Самостоятельно покинуть место он не смог, а мать по каким-то причинам спала так крепко, что не услышала плачь сына.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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