Казанец признался в том, что пошел на убийство из-за возлюбленной
На днях в Казани 44-летний горожанин обратился в полицию с признанием в убийстве знакомого, чье тело спрятал в снегу на заднем дворе своего дома, что в поселке Малые Клыки Когда все подтвердилось, мужчину задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.
По данным следствия, в новогодние праздники, а именно 2 января, потерпевший гостил у подозреваемого. Они вместе выпивали. Вот только гость во время застолья начал приставать к возлюбленной хозяина. Естественно, последнему это не понравилось, и он вывел соперника на улицу для серьезного разговора. Беседы не получилось, завязалась потасовка. После нее хозяин и схватился за нож.
Им он ударил оппонента в шею. Рана оказалась смертельной. Увидев, что гость больше не подает признаков жизни, хозяин спрятал его тело в снегу и вернулся в дом. Спустя несколько дней мужчина признался своей сожительницы, что из-за нее пошел на убийство. Лишь после этого он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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