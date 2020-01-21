Казанец признался в том, что пошел на убийство из-за возлюбленной

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:15:27+03:00

По версии следствия, конфликт произошел, когда во время застолья потерпевший начал приставать к сожительнице задержанного. Фото: Иван ВИСЛОВ

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На днях в Казани 44-летний горожанин обратился в полицию с признанием в убийстве знакомого, чье тело спрятал в снегу на заднем дворе своего дома, что в поселке Малые Клыки Когда все подтвердилось, мужчину задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

По данным следствия, в новогодние праздники, а именно 2 января, потерпевший гостил у подозреваемого. Они вместе выпивали. Вот только гость во время застолья начал приставать к возлюбленной хозяина. Естественно, последнему это не понравилось, и он вывел соперника на улицу для серьезного разговора. Беседы не получилось, завязалась потасовка. После нее хозяин и схватился за нож.

Им он ударил оппонента в шею. Рана оказалась смертельной. Увидев, что гость больше не подает признаков жизни, хозяин спрятал его тело в снегу и вернулся в дом. Спустя несколько дней мужчина признался своей сожительницы, что из-за нее пошел на убийство. Лишь после этого он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU