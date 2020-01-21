"Рубин" выиграл первый матч под руководством Слуцкого
Казанский "Рубин" провел свою первую товарищескую игру на сборе в Турции. Матч против польской "Лехии" стал для клуба из Татарстана еще и первым под руководством Леонида Слуцкого.
В стартовом составе на спарринг наставник "Рубина" выпустил вратаря Дюпина, защитников Данченко, Плиева, Старфельта и Пояркова, полузащитников Подберезкина, Коновалова, Давиташвили, Кварацхелию и Макарова и форварда Маркова.
Большую часть первого тайма игра проходила с перевесом "Рубина". Преимущество логично вытекло в забитый гол. Точным ударом отметился полузащитник Подберезкин.
Во втором тайме Слуцкий выпустил на поле Степанова, Самошникова, Тарасова, Башкирова, Закирова, Зуева, Ташаева и Игнатьева. Моментов "Рубин" создал немало. Вот только больше забитых голов в матче не было. "Рубин" выиграл 1:0.
ИСТОЧНИК KP.RU
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