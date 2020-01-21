2020-01-21T17:56:07+03:00
Спорт

"Рубин" выиграл первый матч под руководством Слуцкого

Казанцы одолели польскую "Лехию" благодаря единственному голу Подберезкина
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" провел свою первую товарищескую игру на сборе в Турции. Матч против польской "Лехии" стал для клуба из Татарстана еще и первым под руководством Леонида Слуцкого.

В стартовом составе на спарринг наставник "Рубина" выпустил вратаря Дюпина, защитников Данченко, Плиева, Старфельта и Пояркова, полузащитников Подберезкина, Коновалова, Давиташвили, Кварацхелию и Макарова и форварда Маркова.

Большую часть первого тайма игра проходила с перевесом "Рубина". Преимущество логично вытекло в забитый гол. Точным ударом отметился полузащитник Подберезкин.

Во втором тайме Слуцкий выпустил на поле Степанова, Самошникова, Тарасова, Башкирова, Закирова, Зуева, Ташаева и Игнатьева. Моментов "Рубин" создал немало. Вот только больше забитых голов в матче не было. "Рубин" выиграл 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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