В Йошкар-Оле посетителей кафе «Уют» кормили просроченной едой

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:21:45+03:00

Кроме того, работники заведения не проходили медосмотр

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В Йошкар-Оле по решению суда приставы на 50 суток закрыли кафе «Уют» на улице Строителей. Заведение попалось на нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в этом кафе посетителей кормили просроченными бутербродами, рыбой и салатами. Кроме того, там нет отдельной канализации и инвентаря для уборки туалетов, а работники заведения и вовсе не проходили медосмотр.

- На момент последней проверки кафе закрыто, деятельность не ведется. Руководитель организации предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - отмечает УФССП Марий Эл.

Чтобы снова принимать посетителей владельцы заведения должны исправить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU