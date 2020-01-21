В Йошкар-Оле посетителей кафе «Уют» кормили просроченной едой
В Йошкар-Оле по решению суда приставы на 50 суток закрыли кафе «Уют» на улице Строителей. Заведение попалось на нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
В частности, в этом кафе посетителей кормили просроченными бутербродами, рыбой и салатами. Кроме того, там нет отдельной канализации и инвентаря для уборки туалетов, а работники заведения и вовсе не проходили медосмотр.
- На момент последней проверки кафе закрыто, деятельность не ведется. Руководитель организации предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - отмечает УФССП Марий Эл.
Чтобы снова принимать посетителей владельцы заведения должны исправить выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU