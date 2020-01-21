В Иннополисе появится собственная гостиница

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:00:46+03:00

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В Иннополисе планируют построить гостиницу. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила глава ведомства Талия Миннулина. По ее словам, сейчас идет поиск инвесторов.

Миннулина также отметила, что в городе будет создан Центр обработки данных.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, в свою очередь, заметил, что в 2019 году население Иннополиса выросло на 1 тысячу человек, а число зарегистрированных компаний - на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU