В Иннополисе появится собственная гостиница
Сейчас идет поиск инвесторов
Фото: пресс-служба Иннополиса
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В Иннополисе планируют построить гостиницу. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила глава ведомства Талия Миннулина. По ее словам, сейчас идет поиск инвесторов.
Миннулина также отметила, что в городе будет создан Центр обработки данных.
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, в свою очередь, заметил, что в 2019 году население Иннополиса выросло на 1 тысячу человек, а число зарегистрированных компаний - на треть.
ИСТОЧНИК KP.RU