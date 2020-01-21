Жители Нижнекамского района могут принять участие в обсуждении проекта экопарка в Красном Ключе

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:10:48+03:00

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Жителей Нижнекамского района приглашают на общественное обсуждение строительства экопарка в поселке Красный Ключ. Встреча состоится уже в эту в пятницу, 24 января, в районном доме культуры «Мирас» на улице Центральная.

- Встречи пройдут в рамках проектного семинара по республиканской программе «Наш двор»: участники в мини-группах подробно опишут свои предложения по дизайну и идеи реконструкции территории, - отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

Также в ближайшее время в Нижнекамске пройдут обсуждения и реконструкции улицы Кайманова (22 января в 18.00 в гимназии-интернете №13), и сквера в селе Сухарево (24 января в 18.00 в местном доме культуры).

ИСТОЧНИК KP.RU